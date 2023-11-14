أكد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV) أن أطول بركان نشط في أوروبا، جبل إتنا، اندلع مرة أخرى.

أطلق الحمم البركانية في الهواء لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد فوق فوهة البركان الجنوبية الشرقية، وجاء ثوران البركان في جزيرة صقلية الإيطالية، وهو الأول منذ ثلاثة أشهر، بعد عدة أيام من الهزات البركانية وانبعاث سحب كبيرة من الغازات الحارقة.

وشاهد الخبراء نافورة من الصخور المنصهرة تتصاعد في الهواء بينما شقت الحمم البركانية طريقها إلى أسفل منحدرات إتنا، وانتقلت سحب الرماد الناتجة إلى البلدات الساحلية شمال كاتانيا، وانتشرت في المقاطعات المجاورة وغطت السيارات والمباني.