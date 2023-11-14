ذكر الخبير في الأمن السيبراني عبد الرحمن الكناني أن الحد الأدنى لرواتب المختصين في مجال الأمن السيبراني 35 ألف ريال.
وقال الكناني :” هناك أشخاص في الأمن السيبراني يجنون ملايين الدولارات من قبل شركات كبرى شهريا من خلال اكتشاف الثغرات”.
وأضاف ” هناك ثغرات يتم دفع ملايين الدوارات من الشركات العملاقة، فعندما تقدم لهم اكتشاف معين للثغرات يتم مكافأتك فورا”.
فيديو | الخبير في الأمن السيبراني عبد الرحمن الكناني: الحد الأدنى لرواتب المختصين في مجال الأمن السيبراني 35 ألف ريال.. وهناك ثغرات يدفع لها ملايين الدولارات من قبل شركات كبرى#برنامج_اليوم pic.twitter.com/ley94IeSGT
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 14, 2023
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