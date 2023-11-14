ذكر الخبير في الأمن السيبراني عبد الرحمن الكناني أن الحد الأدنى لرواتب المختصين في مجال الأمن السيبراني 35 ألف ريال.

وقال الكناني :” هناك أشخاص في الأمن السيبراني يجنون ملايين الدولارات من قبل شركات كبرى شهريا من خلال اكتشاف الثغرات”.

وأضاف ” هناك ثغرات يتم دفع ملايين الدوارات من الشركات العملاقة، فعندما تقدم لهم اكتشاف معين للثغرات يتم مكافأتك فورا”.