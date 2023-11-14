أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 16,190 مركبة شيري “Arrizo 5&6 / Tiggo 7Pro / Tiggo 2Pro” 2023
وأوضحت وزارة التجارة أن الاستدعاء جاء لاحتمالية ذوبان الضفيرة الكهربائية الخاصة بوحدة التحكم للثبات الإلكتروني، الذي قد يؤدي إلى تعطله وإمكانية نشوب حريق.
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 16,190 مركبة شيري “Arrizo 5&6 / Tiggo 7Pro / Tiggo 2Pro” 2023
وأوضحت وزارة التجارة أن الاستدعاء جاء لاحتمالية ذوبان الضفيرة الكهربائية الخاصة بوحدة التحكم للثبات الإلكتروني، الذي قد يؤدي إلى تعطله وإمكانية نشوب حريق.
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