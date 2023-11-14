أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 16,190 مركبة شيري “Arrizo 5&6 / Tiggo 7Pro / Tiggo 2Pro” 2023

وأوضحت وزارة التجارة أن الاستدعاء جاء لاحتمالية ذوبان الضفيرة الكهربائية الخاصة بوحدة التحكم للثبات الإلكتروني، الذي قد يؤدي إلى تعطله وإمكانية نشوب حريق.