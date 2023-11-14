بات الحارس الإسباني الشهير ديفيد دي خيا، الذي أصبح بلا ناد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، قريبًا من العودة للملاعب ولكن مع أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإسباني.

ويعد دي خيا لاعبًا حرًّا منذ أكثر من أربعة أشهر، بعد أن غادر قلعة “أولد ترافورد” عندما انتهى عقده في الصيف الماضي، لكن من الممكن الآن أن يكون جاهزًا للعثور على نادٍ جديد.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن “دي خيا مرشح للتعاقد مع نادي إلدينسي أحد أندية السيغوندا (الدرجة الثانية) في إسبانيا، إذ التقى باسكوال بيريز، رئيس النادي، للتعرف على المشروع الخاص به والبحث في فكرة العمل المشترك”.

ويقع إلدينسي في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، على بعد 3 نقاط فقط من منطقة “البلاي أوف” التي يحتلها في الوقت الحالي نادي إسبانيول.