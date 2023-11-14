وجه خبير الطقس زياد الجهني اليوم الثلاثاء، رسالة إلى أهالي المنطقة الغربية، والقصيم، تزامنا مع الحالة المطرية.

وقال الجهني: “اللي عنده عمار او صب خرسانة خلال الاسبوعين الجاية يتابع معنا الحالة الجوية وينتبه لتحذيرات المركز الوطني والدفاع المدني ويغطي الأسمنت بشراع”.

وأضاف الجهني: “ترا الأمطار بفضل الله ” سردادي مردادي “.

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة دعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً – إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج.