رد الإعلامي الرياضي محمد العميري ، على مطالبات ترشيح نادي آخر بديلًا عن الاتحاد للمشاركة من كأس العالم للأندية والمقرر إقامته في ديسمبر القادم بجدة .

وقال العميري عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “‏ إن ما يقوم به البعض ، بخصوص المطالبة بترشيح نادٍ أخر بديلاً عن ‎الاتحاد للمشاركة في ‎كأس العالم للأندية هو نوع من التهريج ، ومطالبة اتحاد القدم والأمر يخص الفيفا هو نوع من (الخبالة)” .

وأضاف : ” بالتوفيق لكبير جدة

وبعون الله يحقق مركز مشرف أسوة بـ ‎الهلال كبير الرياض الذي حقق وصيف بطل العالم” .

ويُذكر أن الاتحاد سيبدأ مشواره في مونديال الأندية بمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي ، على أن يواجه الفائز بينهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في ربع النهائي .