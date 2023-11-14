رد الإعلامي الرياضي محمد العميري ، على مطالبات ترشيح نادي آخر بديلًا عن الاتحاد للمشاركة من كأس العالم للأندية والمقرر إقامته في ديسمبر القادم بجدة .
وقال العميري عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “ إن ما يقوم به البعض ، بخصوص المطالبة بترشيح نادٍ أخر بديلاً عن الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية هو نوع من التهريج ، ومطالبة اتحاد القدم والأمر يخص الفيفا هو نوع من (الخبالة)” .
وأضاف : ” بالتوفيق لكبير جدة
وبعون الله يحقق مركز مشرف أسوة بـ الهلال كبير الرياض الذي حقق وصيف بطل العالم” .
ويُذكر أن الاتحاد سيبدأ مشواره في مونديال الأندية بمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي ، على أن يواجه الفائز بينهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في ربع النهائي .
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