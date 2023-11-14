يعقد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني مؤتمراً صحافياً، في قاعة المؤتمرات بنادي الفتح غدًا الأربعاء عند الساعة 6:30، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام باكستان، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة رفقة، باكستان، الأردن، وطاجيسكتان، وتلعب المباريات ذهاباً وإياباً، ويواجه المنتخب الوطني نظيره الباكستاني، الخميس، على ملعب الفتح، ويلعب بعدها الجولة الثانية أمام الأردن، الثلاثاء، في عمان العاصمة الأردنية.

الجدير بالذكر قاد مانشيني الأخضر في 4 مباريات تجريبية منذ توليه الدفة الفنية، حيث خسر 3 مواجهات أمام كوستاريكا، كوريا الجنوبية، ومالي، فيما تعادل مع نيجيريا إيجاباً 2-2.