اكتملت صفوف المنتخب الباكستاني، قبل مواجهة الأخضر، الخميس، بعد مشاركة راهيس نابي لاعب الوسط في التدريبات، اليوم الثلاثاء.

ويعد راهيس أحد أبرز عناصر المنتخب الباكستاني التي تنشط في الدوريات الأوروبية، حيث يلعب في صفوف ديجينيس القبرصي -درجة ثانية-.

ويتأهب المنتخب الباكستاني لمواجهة هي الأولى في تاريخه أمام المنتخب الوطني، الخميس على ملعب نادي الفتح في الأحساء خلال الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.