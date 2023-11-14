كشف رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل ، اليوم الثلاثاء ، عن آخر تطورات حالة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي الهلال ، بعد العملية الجراحية .

وقال لاسمار في تصريحات صحيفة : “أن نيمار يتماثل للشفاء عقب العملية الجراحية التي خضع لها في الركبة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ، مشيراً إلى أن التعافي سيكون طويلاً ويجب عليه التركيز على هذه العملية” .

وشدد على أنه لا يمكن في الوقت الراهن التكهن بالموعد المتوقع لعودة نيمار للملاعب، مؤكداً على أنه يعلم جيدًا أن الأمر يحتاج إلى وقت ، وعليه تنفيذ ما يطلب منه بدقة في هذه المرحلة .

ومن المقرر أن يخضع النجم البرازيلي لبرنامج تأهيل مكون من 5 مراحل، وسوف يقضي فترة التأهيل في أحد المراكز الطبية المتخصصة في البرازيل.

وفي وقت سابق ، أعلن نادي الهلال عن إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروغواي والبرازيل ، في تصفيات كأس العالم 2026 ، ليصبح مهددًا بالغياب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 8 شهور .