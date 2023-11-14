أعلن الأمن العام اليوم الثلاثاء القبض على عدد من المخالفين ومروجي المخدرات.

ومن بين المضبوطين مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما قبضت شرطة منطقة الرياض، على 7 مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، وذلك خلال جهود الحملة الأمنية لمكافحة التسول بمدينة الرياض.

وتم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطنين، اتخذوا من 3 شقق سكنية بمدينة الرياض أوكارًا لترويج 13.5 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر الشبو و3036 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.