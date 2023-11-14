قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اختيار المغربية ابتسام الجرايدي لاعبة فريق الأهلي للسيدات ضمن قائمة مبدئية مكونة من 30 لاعبة يتنافسن على جوائز الأفضل في عام 2023 عن فئة السيدات بحسب ما كشفه الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء.

ويأتي اختيار الجرايدي المهاجمة البالغة من العمر 30 عامًا بعد مستوياتها المميزة في بطولة كأس العالم للسيدات 2023 في «أستراليا ونيوزيلندا»، وتسجيلها هدفًا قادت به منتخب بلادها إلى انتصار تاريخي على كوريا الجنوبية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

والجدير بالذكر انضمت المغربية ابتسام الجرايدي إلى صفوف الأهلي في ديسمبر 2022، وكانت من أبرز عناصر الفريق في النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، حيث سجلت 17 هدفًا واحتلت المركز الثاني من قائمة هدافات الدوري، وفي الموسم الحالي انتظرت الجرايدي حتى الجولة الرابعة من الدوري لتضع بصمتها التهديفية، وكان ذلك أمام شعلة الشرقية خلال المواجهة التي سجلت فيها هدفين وحسمها فريقها.

يشار إلى أن حفل جوائز الأفضل في إفريقيا تحتضنه مدينة مراكش المغربية في 11 ديسمبر المقبل، وتتنافس فيه اللاعبات على 4 جوائز، وهي: «أفضل لاعبة، أفضل حارسة مرمى، أفضل لاعبة صاعدة وأفضل لاعبة داخل القارة».