بدأ فريق نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، تحضيراته الميدانية، بعد إجازة 3 أيام منحها الجهاز الفني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا، للاعبين عقب الخسارة أمام الهلال في الجولة الـ13 من دوري روشن للمحترفين.

وانطلقت الحصة التدريبية بعمليات الإحماء، تلاها أداء اللاعبين تمارين لياقية منوعة رفقة المعد البدني، كما فرض المدرب البرازيلي على لاعبي فريقه تطبيق عدد من الجمل التكتيكية في مساحة من الملعب في نهاية التدريب.

والجدير بالذكر يستعد نادي التعاون لمواجهة نظيره الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن، الجمعة 24 نوفمبر الجاري.