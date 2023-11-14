قرر نادي الاتحاد تعليق المفاوضات مع الإسباني جولين لوبيتيغي، المدير الفني السابق لنادي وولفرهامبتون واندررز .

ويأتي سبب هذا التعليق بسبب رغبة الاتحاديين في عدم الاستعجال والنظر لكل الخيارات المتاحة قبل التوقيع النهائي والارتباط بالمدير الفني الإسباني، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وكانت تقارير صحفية قد كشف عن أن نادي ‎الاتحاد أرسل عرضاً رسمياً للمدرب الاسباني ‎لوبتيغي، بعقد لمدة موسم ونصف مع خيار التجديد لمدة موسمين ايضاً.

يذكر أن نادي الاتحاد قد أعلن إقالة المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.