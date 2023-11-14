تصدرت شركة “أرامكو” قائمة الشركات العالمية الأكثر ربحية، حيث تتخطى أرباحها خلال 12 شهرا تم الإعلان عنهم، الأرباح التي جنتها شركة “أبل”، و”بيركشاير هاثاواي”، وفقاً لأحدث البيانات المالية المعلنة.

وتجاوزت أرباح “أرامكو” 264 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقابل أرباح بقيمة 114 مليار دولار لـ “أبل”، و113 مليار دولار لـ “بيركشاير”.

ويحتل عملاق النفط البرازيلي “بتروبراس” المركز الرابع عالمياً بأرباح تبلغ 98.6 مليار دولار.

وجاءت “مايكروسوفت” في المركز الخامس من حيث الأرباح والتي بلغت 95 مليار دولار خلال آخر 12 شهرا معلنة.

واحتلت “جوجل” المركز السادس عالمياً من حيث الأرباح بقيمة 78.8 مليار دولار، تلتها شركة “غازبروم” الروسية بأرباح 76.8 مليار دولار.

وجاءت “جي بي مورغان” كأكثر المؤسسات المالية ربحية في العالم بأرباح 63.5 مليار دولار، وثاني اثنين من المؤسسات المالية بين أكثر الشركات ربحية في العالم خارج قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

و احتلت “إكسون موبيل” الأميركية المرتبة التاسعة في القائمة، بأرباح 61 مليار دولار.

بينما جاء أكبر بنك في العالم من حيث الأصول “ICBC” الصيني في المركز العاشر بأرباح 58.9 مليار دولار.