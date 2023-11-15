أوضحت دراسة علمية التأثيرات التي يجنيها أحد العناصر الكيميائية على حياة الرضع والأطفال في سنوات حياتهم الأولى.

وأكدت الدراسة، أن تعرض الأطفال للمنجنيز قبل الولادة وخلال مراحل حياتهم الأولى يساعد على تحسين وظائف المخ مستقبلًا، خاصة فيما يتعلق بتعلم اللغات والذاكرة.

وحلل العلماء بيانات 140 مراهقاً في فترة ما بين عُمري 10 إلى 14 عامًا، كما ركز الباحثون على دراسة الأسنان اللبنية في الثلث الثاني لفترة الحمل، وحتى عُمر 6 سنوات.

وصل العلماء إلى وجود علاقة بين وجود المنجنيز في الأسنان أثناء فترة الحمل وأداء التعلم والذاكرة، فوجوده يقلل أخطاء الذاكرة ويحسنها.

ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على عنصر المنجنيز البندق، والحمص، والسبانخ.