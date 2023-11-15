أعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– مدير مشروع (راتب 26,500 ريال).

– مدير التشغيل والصيانة (راتب 16,500 ريال).

– مدير النظافة (راتب 11,250 ريال).

– فني معدات طبية (راتب 7,000 ريال).

– مسؤول سلامة وحريق (راتب 6,750 ريال).

– منقذة (راتب 6,750 ريال).

– مدير المحطة.

– مشرف مستودع (راتب 9,800 ريال).

– مراقب عام ميداني – ميكانيكي (راتب 9,800 ريال).

– مراقب عمال (راتب 6,000 ريال).

– منسق استلام وتسليم.

– حارس أمن.

– مراقب أعمال.

– مهندس أنظمة حريق (راتب 9,600 ريال).

– مدير إداري (راتب 11,500 ريال).

– محاسب (راتب 8,000 ريال).

– مراقب طرق (راتب 9,000 ريال).

– ميكانيكي بنزين (راتب 8,000 ريال).

– موظف تسجيل ساعات الدوام (راتب 7,500 ريال).

– مشرف مدني (راتب 10,400 ريال).

– مشغل حاسب (راتب 8,000 ريال).

– سائق (راتب 6,500 ريال).

– حرفي عامل بناء طلاء لحام (راتب 7,500 ريال).

– مهندس كهرباء (راتب 11,500 ريال).

– مهندس مدني (راتب 11,000 ريال).

– مشرف مدني كهرباء سلامة (راتب 10,000 ريال).

– مراقب طرق (راتب 9,000 ريال).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا