أعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– مدير مشروع (راتب 26,500 ريال).
– مدير التشغيل والصيانة (راتب 16,500 ريال).
– مدير النظافة (راتب 11,250 ريال).
– فني معدات طبية (راتب 7,000 ريال).
– مسؤول سلامة وحريق (راتب 6,750 ريال).
– منقذة (راتب 6,750 ريال).
– مدير المحطة.
– مشرف مستودع (راتب 9,800 ريال).
– مراقب عام ميداني – ميكانيكي (راتب 9,800 ريال).
– مراقب عمال (راتب 6,000 ريال).
– منسق استلام وتسليم.
– حارس أمن.
– مراقب أعمال.
– مهندس أنظمة حريق (راتب 9,600 ريال).
– مدير إداري (راتب 11,500 ريال).
– محاسب (راتب 8,000 ريال).
– مراقب طرق (راتب 9,000 ريال).
– ميكانيكي بنزين (راتب 8,000 ريال).
– موظف تسجيل ساعات الدوام (راتب 7,500 ريال).
– مشرف مدني (راتب 10,400 ريال).
– مشغل حاسب (راتب 8,000 ريال).
– سائق (راتب 6,500 ريال).
– حرفي عامل بناء طلاء لحام (راتب 7,500 ريال).
– مهندس كهرباء (راتب 11,500 ريال).
– مهندس مدني (راتب 11,000 ريال).
– مشرف مدني كهرباء سلامة (راتب 10,000 ريال).
– مراقب طرق (راتب 9,000 ريال).
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا
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