رأى الدكتور علي مليباري المستشار في مجال الأمن والسلامة، أن مناديب التوصيل بالدراجات النارية يشوهون المشهد الحضري.

وأوضح مليباري أن مناديب التوصيل يحتاجون لتوعية أكثر للالتزام بأساليب السلامة المرورية.

ولفت إلى أهمية التزامهم بالمسار المخصص لهم، وارتداء الخوذة وغيرها من عوامل السلامة، بالإضافة إلى الزي الذي يرتدونه وكل ما من شأنه أن يعزز المشهد الحضاري.