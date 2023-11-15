غادر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد ، الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء ، بين مدربي الكرة الإسبانية مع المسؤولين عن التحكيم وتقنية الفيديو ، غاضبًا .

وكانت اللجنة الفنية لمدربي الدوري الإسباني من دعت للاجتماع في مقر الاتحاد، الذي شهد وجود 42 مدربًا ، إضافة إلى المسؤولين عن لجنة الحكام وتقنية الفيديو .

وظهر المدرب الإيطالي في مقطع فيديو متداول ، وهو يغادر ، حيث سأله أحد المراسلين: “هل أنت سعيد؟ ، ليرد: “لا، إنها فوضى ، إنهم لا يفهمون المدربين” .

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية ، فإن أنشيلوتي طالب في الاجتماع بالمزيد من الاحترام للمدربين خاصة من لديهم مستحقات متأخرة مع الأندية .

كما طالب باتخاذ إجراءات ضد الأندية التي تتأخر بدفع مستحقات المدربين، وكان هذا أحد أسباب غضب مدرب ريال مدريد .