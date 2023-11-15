كشف الإعلامي المصري، خيري رمضان، عن تفاصيل أزمته الصحية التي تعرض لها التي تسببت في عدم ظهوره خلال الأسبوع الماضي ببرنامجه الحواري بأحد القنوات التلفزيونية.

وقال الإعلامي المصري :”عشت تجربة بين الحياة والموت غريبة، وعايز أقولها لأنها ممكن تكون مفيدة للبعض، رغم حرصي على عدم نشر أي تفاصيل في حياتي الشخصية”.

ولفت إلى أنه يعاني من مرض السكري منذ ثورة يناير، لكنه اضطر لتغيير الدواء الذي يستخدمه بشأن مرض السكر بروشتة طبيب، مضيفا أن الدواء الذيأخذه كان لمرضى السكري الذين يعانون من البدانة وزيادة الوزن، ويلجأ البعض إلى هذه الحبوب من أجل إنقاص الوزن.

وأشار إلى أنه خسر كثيرًا من وزنه بسبب ذلك الدواء، ولم يكن قادرا على الأكل في فترة الحصول على الدواء، لافتًا إلى أن دواء السكري قاده إلى العناية المركزة، مضيفا أنه مرّ بتجربة مؤلمة، حيث شعر يوم الجمعة الماضي بالقيء، وتحدث مع طبيبه المعالج، واستمر في القيء من الـ 9 مساء إلى الـ 10 صباحًا، وفي هذه الفترة دخل في غيبوبة، وشكّ المحيطون به في إصابته بحموضة الدم.

وتوجه الإعلامي المصري للمشاهدين بعدد من النصائح، حيث نصحهم بتنظيم الأكل واتباع تعليمات الأطباء بدقة، وعدم اللهاث خلف أدوية التخسيس.