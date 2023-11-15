شهد اللقاء الذي جمع لويس دياز، لاعب فريق ليفربول، مع والده فى كولومبيا، بعد أن أطلق جيش التحرير الكولومبي سراحه، بعد أن قامت عناصره بخطفه.

وتواجد لويس دياز، حاليا فى كولومبيا، من أجل المشاركة مع منتخب بلاده فى تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وحرص اللاعب على دعم والده واحتضانه، بحضور عدد من أفراد أسرته.

يذكر أن عناصر جيش التحرير الوطني، والتي تقود مفاوضات السلام مع الحكومة الكولومبية، اختطفت والد دياز وزوجته، وفي اليوم عينه، أطلق سراح والدة اللاعب البالغ 26 عامًا.

واعترف القائد العسكري لجيش التحرير الوطني أنتونيو غارسيا السبت بارتكاب “خطأ” في عملية الاختطاف هذه.