بات النجم المصري عمرو وردة لاعب منتخب الفراعنة ونادي فاركو المنافس في بطولة الدوري المصري الممتاز ، مصاحباً للأزمات بعدما قرار ناديه بفسخ التعاقد معه رغم انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري .

وكان وردة افتعل أكثر من مشكلة خلال الفترة الماضية ، ليقوم فاركو بتوقيع عقوبات عليه ، قبل أن يتفق الطرفان على فسخ التعاقد .

وبدأ النجم المصري عام 2023 بالانتقال إلى فريق أبولون ليماسول في قبرص، ثم أصبح لاعباً حراً في الصيف، ليوقع مع الرجاء المغربي في أغسطس 2023 ، لكن وبعد أقل من أسبوعين أنهى عقده لأسباب شخصية وتكفل بدفع الشرط الجزائي ، لينضم بعدها إلى نادي دوكسا القبرصي ولكن بعد يوم واحد من العقد خذف النادي جميع إعلانات التعاقد مع اللاعب .

وفي عام 2019 استبعد وردة من قائمة فريق باوك سالونيك بشكل مفاجئ ، وذلك لأسباب أخلاقية ، بالإضافة إلى استغناء نادي فيرنسي البرتغالي عن خدماته بعد 3 أيام فقط من التعاقد معه .

ويُذكر أن وردة من أبرز لاعبي كرة القدم المثيرين للجدل ، حيث تم استبعاده من معسكر الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية 2019 ؛ على خلفية اتهامه بقضية تحرش ، قبل اعتذاره وعودته بضغط من اللاعبين .