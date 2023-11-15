أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر حكم الصلاة بالحذاء.

وقال السبر بأن من شروط الصلاة أن يكون الإنسان طاهر، مشيرا بأن النبي “صلى الله عليه وسلم” صلى قبل ذلك بنعله.

وأضاف السبر بأن وجود الفرش مع الحذاء يلزم النظافة والطهارة، فلابد من التيقن من طهارة الفراش قبل الصلاة.

وتابع السبر بأنه إذا لم يكن في مكان الصلاة فرش، فيجوز الصلاة بالحذاء وهو طاهر.