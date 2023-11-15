أعلنت أكاديمية الحفر العربية (صدى) التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في شركات النفط العالمية (للعام 2023م) لحملة الثانوية فأعلى.

وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70.

– الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60 لدخول موقع المركز الوطني للقياس إضغط هنا.

– العمر: من 18 إلى 24 سنة.

– لائق طبيًا وجسديًا (عدم وجود أمراض مزمنة او إصابات).

– اللغة الانجليزية: لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP او تحقيق المستوى الثاني على الاقل في اختبار تحديد المستوى في الاكاديمية.

الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب:

– راتب شهري مجزي.

– التدريب المبتدئ بالتوظيف في احدى الشركات النفطية العالمية.

– سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية.

– تأمين طبي.

– الوصول إلى المرافق الترفيهية.

– الزي الرسمي مجاناً.

– توفير الفطور والغداء مجاناً.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:هنا