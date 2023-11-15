اكتشف علماء فيروسا أشبه بـ”مصاص دماء” خلال فحص عينة من التربة حيث تبيّن أن الفيروس “عض” فيروسا آخر أكبر حجما والتصق به في إطار طفرة بيولوجية تساعده على البقاء على قيد الحياة.

وذكرت مديرة وحدة التصوير في جامعة ميريلاند تاجيدي دي كارفاليو، أن الفيروس يعد من العاثيات، وهي فيروسات تغزو البكتيريا، وهي من أكثر الكائنات الحية عددا على وجه الأرض ويمكن العثور على ملايين منها في غرام واحد من التربة.

وأضافت أن الفيروس الصغير الذي أطلق عليه MiniFlayer فقد القدرة على التكاثر داخل الخلايا، لذلك حدث تطور بيولوجي، وهو الالتصاق بفيروس آخر من رقبته أطلق عليه اسم MindFlayer، وعندما يدخلان الخلايا معا، يستخدم MiniFlayer الآلية الجينية لرفيقه الفيروس من أجل التكاثر.

من جهته، شبه إيفان إريل، مساعد دي كارفاليو، الفيروس بـ”مصاص الدماء” الذي يغرس أسنانه في فريسته، مضيفا أن الفيروسات يمكنها فعل أي شيء إنها القوة الأكثر إبداعا في الطبيعة. لكن لم يتوقع أحد أنها ستفعل شيئا كهذا.