كشف لوكاس غاتي صحفي في موقع أنفو أبي، عن النادي الذي يشجعه في الدوري السعودي.

وقال لوكاس غاتي، عبر برنامج “دورينا غير”، أن مباريات الدوري السعودي تُضاهي مواجهات الدوري الإنجليزي، مثل ديربي الهلال والنصر المنتظر.

وأضاف الصحفي غاتي: “أنا هلالي الميول في السعودية، والفريق يملك لاعبين كبار ولديهم تاريخ وميسي كان قريبًا من الهلال”.