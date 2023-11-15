أكد نجم الكرة السعودية يوسف خميس أن هناك ثلاث لاعبين في تاريخ النصر هم الأبرز ماجد عبد الله ومحمد سعد العبدلي والثالث قد يكون فهد الهريفي
وقال خميس :” محمد سعد العبدلي من الجيل القديم صنع جماهيرية لنادي النصر ، وصنع تاريخ النصر”
وأضاف “محمد سعد العبدلي جمع لنادي النصر جماهيرية وجاء بعده ماجد عبدالله كنا زمان نروح نشجع ونشاهد المباراة عشان محمد سعد العبدلي”
فيديو | نجم الكرة السعودية يوسف خميس: في تاريخ النصر هناك 3 لاعبين هم الأبرز ماجد عبد الله ومحمد سعد العبدلي والثالث قد يكون فهد الهريفي#المنتصف pic.twitter.com/9CJUC14Gr5
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 14, 2023
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