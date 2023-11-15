أكد نجم الكرة السعودية يوسف خميس أن هناك ثلاث لاعبين في تاريخ النصر هم الأبرز ماجد عبد الله ومحمد سعد العبدلي والثالث قد يكون فهد الهريفي

وقال خميس :” محمد سعد العبدلي من الجيل القديم صنع جماهيرية لنادي النصر ، وصنع تاريخ النصر”

وأضاف “محمد سعد العبدلي جمع لنادي النصر جماهيرية وجاء بعده ماجد عبدالله كنا زمان نروح نشجع ونشاهد المباراة عشان محمد سعد العبدلي”