أكد صالح الصقري لاعب الاتحاد سابقًا، أن نادي الاتحاد لم يستفد من الدعم في استقطاباته.

وقال صالح الصقري، عبر برنامج “دورينا غير” أنه كان يجب أن يستغل الاتحاد الدعم في اختيار جيد لمراكز اللاعبين حتى يحقق كأس العالم للأندية.

وأضاف: “عبدالرزاق حمدالله جيد كلاعب ومهاجم ولكن ننتقده في شخصيته وتعامله، بينما هو لاعب لا يقدر أحد يستغنى عنه”.