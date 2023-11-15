أكد الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، أن عبدالرحمن غريب وخالد الغنام قادرين على سد خانة سالم الدوسري .

وقال الناقد الرياضي عبدالله المسند خلال حديثه على برنامج أكشن مع وليد :” الإصابات في الأخضر بسبب ضغط المباريات للاعبين مع أنديتهم بالذات لاعبي الهلال والنصر

ومن جانبه، أوضح العنقري أن تغير المدرب اللاعبين بسبب الإصابات أمر طبيعي جدًا، مُشيرًا إلى أن الإصابة أحيانًا تمنع من الاستفادة من خدمات اللاعبين .

وأفاد بأنه سعيد باستدعاء الكابتن عبدالإله هوساوي لأنه قادر على تقديم أفضل المستويات في وسط الملعب .