انتقد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي صياغة خطاب المركز الاعلامي للمنتخب الوطني بشأن استبعاد أيمن يحيى والسماح لسالم الدوسري.
وقال الصرامي :” من الغرابة أن يصدر المركز الإعلامي للمنتخب بيانا يذكر فيه استبعاد أيمن يحيى و السماح لـ سالم الدوسري”
وأضاف ” مثل ما كُتب عبارة استبعاد أيمن يحيى، يكتب أيضا نفس العبارة بالنسبة لسالم الدوسري بالاستبعاد وليس السماح”
#سعود_الصرامي | من الغرابة أن يصدر المركز الإعلامي للمنتخب بيانا يذكر فيه استبعاد #أيمن_يحيى و السماح لـ #سالم_الدوسري.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/mExNGvcC7L
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 14, 2023
ياغبي انا اعلمك الفرق بينهم اذا انت كنت مدير مركز اعلامي فاشل وصاحب طرح متعصب وكله حقد وكره وحسد يا ابو الحواشي
سالم الدوسري مصاب وطلب ان يكمل برنامجه العلاجي بالنادي وتم السماح له بعد مشاوره طبيب المنتخب
و أيمن يحيى مصاب والمدرب شاف ان الاعب ما راح يفيده وهو مصاب وتم استبعادة ويعني ان الاعب ما طلب وحب يكمل مع المنتخب وهو مصاب