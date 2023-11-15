انتقد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي صياغة خطاب المركز الاعلامي للمنتخب الوطني بشأن استبعاد أيمن يحيى والسماح لسالم الدوسري.

وقال الصرامي :” من الغرابة أن يصدر المركز الإعلامي للمنتخب بيانا يذكر فيه استبعاد أيمن يحيى و السماح لـ سالم الدوسري”

وأضاف ” مثل ما كُتب عبارة استبعاد أيمن يحيى، يكتب أيضا نفس العبارة بالنسبة لسالم الدوسري بالاستبعاد وليس السماح”