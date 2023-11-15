طالب الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل، بضرورة ذهاب حراس مرمى المنتخب إلى أندية لا يوجد بها حراس أجانب وعلى رأسهم محمد العويس.

وقال عبدالكريم الزامل، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية: “لماذا لا يتم نقل حراس المنتخب إلى أندية يمكنهم المشاركة بها في المباريات”.

وأضاف الزامل: “حارس المنتخب الأساسي في نادي لا يلعب فيه وهذا منطقيا غير مقبول.. محمد العويس لا يمكن أن يلعب بوجود ياسين بونو”.