وصل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.6 % في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقارنةً بـــالشهر نفسه من العام 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر/ أيلول والبالغ حينها 1.7%.

وكشف التقرير الشهري؛ للهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم بالشهر الماضي تأثر بارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 0.8%.

وأشارت الهيئة إلى أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق 14.9%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي؛ نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.

وارتفعت أيضاً أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 0.8%، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.9%؛ متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.6%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً نسبته 0.8%؛ متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.1% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بالشهر السابق.