أكد رئيس نادي الحزم سلمان المالك أنه كمتابع لكرة القدم، فإن هناك تفاوت كبير جدًا يحدث، حيث يكون هناك خطأ تحكيمي، يتم تفسيره بطريقة ما، وبعدها بأسبوع يتم بطريقة أخرى.

وأضاف المالك أنه بعد أسبوعين تخرج لجنة التحكيم لتعلن عما حدث، وبسبب وجود طواقم أجنبية، وأخرى محلية يجعل هناك تأجج لدى جماهير الكرة.

وتابع أن التفاوت دائمًا في اتخاذ القرار يزعج الجميع، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعانة بلجنة للحكام وتكون كلها أجنبية، حتى لا يكون هناك رأي ورأي آخر.

مؤكدًا على ضرورة أن يكون طاقم الحكام إما محلي بشكل كامل، أو أجنبي بشكل كامل، وأن الحكام المحليين تأثروا بالأجانب.