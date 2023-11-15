حقق الطالب المبتعث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في قسم إدارة فنون الطهي في جامعة شمال آلاباما حذيفة محمد الحموي المركز الأول في مسابقة الطهي التي نظمتها الجامعة.

وشهدت المسابقة التي استمرت لمدة 3 أشهر مشاركة 12 طالباً من مختلف الجنسيات على مستوى العالم، ويعد الحموي من طليعة الطلبة في التخصص الحديث الذي أدرجته وزارة التعليم في التخصصات الجديدة المتماشية مع رؤية المملكة 2030 التي تخدم القطاعات الواعدة.

وأشاد الحموي بجهود الملحقية الثقافية السعودية لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين التي مكنته من الانضمام لهذا التخصص، لاسيما وأنه كان قد تخرج من الكلية التقنية في منطقة مكة المكرمة في تخصص السياحة والفندقة، وخاض العديد من التجارب في التخصص ذاته في السعودية قبل ابتعاثه، أبرزها في الفنادق المطلة على الحرم المكي والتدريب في برنامج بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المدعوم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وكان حينها ضمن العشرة الأوائل في البرنامج.

ونوه الحموي بأنه نجح في إقناع القسم في إضافة المطبخ السعودي ضمن مادة المطبخ العالمي، ممثلة في الكبسة السعودية والسلطة المسقعة السعودية، في إطار سعيه في التعريف بثقافة الطعام السعودية والتي وجدت أصداءً مميزة.