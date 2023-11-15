ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبص على مواطن خالفًا لنظام البيئة لعرضه عدد (٢٥) كائن فطري بدون ترخيص بمنطقة الرياض، منها (١٣) كائن مهدد بالانقراض: (8) وبر برّي و (3) ثعلب برّي و (2) نيص، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة كون بعض الكائنات مهدد بالانقراض، وتسليم الكائنات لجهة الاختصاص، مؤكدًا أن عقوبة عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تصل عقوبة عرض الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض دون ترخيص إلى (5000)﷼ لكل كائن.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.