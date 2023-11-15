علق عمرو وردة، لاعب فاركو، على أنباء فسخ تعاقده مع الفريق، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه يخضع للعلاج النفسي بسبب معاناته من الاكتئاب.

وقال عمرو وردة، في تصريحات تلفزيونية: “من وقت مشكلة المنتخب الناس (مبهدلني) ويقولون إنني وقعت مع 4 فرق الفترة الماضية وهذا لم يحدث”.

وأضاف “وعندما انضممت للرجاء المغربي ثاني يوم دخلت المستشفى لمدة 15 يومًا، وكان عندي مرض نفسي وفسخت تعاقدي، وعدت إلى مصر بلدي، أنا لا أستحق ذلك، أنا عمري 30 سنة ولا أستحق أن يحدث معي ذلك، إن الله غفور رحيم ومش غلطة هتدخلك النار”.

وتابع : “فاركو لم يفسخ معي التعاقد وأنا موجود مع الفرقة، تحدثت مع المسؤولين ونفوا الأمر، هل أنا مش بني آدم؟.. هل لا تريدونني ألعب كرة، ليه بتفسخوا عقدي وأنا ليس علاقة بأي شيء، لو عايزني أبطل كرة مفيش مشكلة لن ألعب كرة، أنا رجل لعبت لمنتخبات مصر كلها، وعمري في حياتي ما تم رفع عليّ قضية أو دخلت أقسام شرطة”.