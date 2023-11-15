سيكافح اللاعب الشاب إندريك، بشدة من أجل حجز مكان أساسي له في تشكيلة منتخب البرازيل، بعدما قام زميله غابريل ماغاليس، بالتدخل عليه بقوة في التدريبات.

وكان النجم البرازيلي الشاب إندريك، لاعب ريال مدريد والمعار إلى بالميراس استدعى حتى صيف 2024، للمرة الأولى إلى المنتخب البرازيلي الأول.

وسيخوض”السامبا” مباراتين مهمتين ضد الأرجنتين وكولومبيا يومي الـ17 والـ22 من الشهر الجاري.

وكشف مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع الكرة عندما وصلت إلى إندريك، ولكن غابريل ماغاليس انقض عليه سريعًا ليطيح به بقوة من على الأرض ويخطف منه الكرة.