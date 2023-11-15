أكد محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، أنه خلال اليومين القادمين ستشهد مناطق المملكة أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وقال عقيل العقيل، عبر قناة الإخبارية، أنه تتطور سحب من الركام الرعدي على جدة خلال الساعات القليلة القادمة، لافتًا إلى أن الحالة الجوية من عدم الاستقرار تسيطر على مناطق كثيرة في المملكة.

وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة من السحب الركامية الرعدية على منطقة الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، فيما درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا على مناطق شمال غرب المملكة والمناطق الشمالية للمملكة.