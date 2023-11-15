روت استشارية جراحة الصدر والمريء والجراحة بالروبوت الدكتورة مها كعكي، القصة التي جعلتها أول جراحة سعودية بالروبوت، مؤكدة أن الروبوت ليس بديلا للأطباء.
وقالت كعكي خلال لقائها على برنامج الراصد:” أنها أصبحت أول جراحة سعودية بالروبوت، بسبب مريض مصاب بالسرطان في الرئة وتعالج بفضل إجراء عملية قاموا بها .”
وأضافت:” الربوت ما راح يستبدل الجراح لأن الجراح هو الذي يحرك الروبوت .”
فيديو | استشارية جراحة الصدر والمريء والجراحة بالروبوت د. مها كعكي: بسبب مريض مصاب بالسرطان في الرئة أصبحت أول جراحة سعودية بالروبوت، ونؤكد أن الروبوت ليس بديلا للأطباء #الراصد pic.twitter.com/NixRKWuZpZ
— الراصد (@alraasd) November 14, 2023
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