روت استشارية جراحة الصدر والمريء والجراحة بالروبوت الدكتورة مها كعكي، القصة التي جعلتها أول جراحة سعودية بالروبوت، مؤكدة أن الروبوت ليس بديلا للأطباء.

وقالت كعكي خلال لقائها على برنامج الراصد:” أنها أصبحت أول جراحة سعودية بالروبوت، بسبب مريض مصاب بالسرطان في الرئة وتعالج بفضل إجراء عملية قاموا بها .”

وأضافت:” الربوت ما راح يستبدل الجراح لأن الجراح هو الذي يحرك الروبوت .”