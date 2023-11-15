كشفت تسريبات لجلسات تخص متهمين مرتبطين بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تفاصيل مثيرة تخص قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 في ولاية جورجيا.

وقالت إحدى محاميات ترامب في التسريبات للمدعين العامين في جورجيا، أنها أُبلغت في أعقاب انتخابات عام 2020 أن ترامب لن يغادر البيت الأبيض رغم خسارته بالفعل الانتخابات.

وأوضحت التسريبات بعض التفاصيل الجديدة حول الجهود التي بذلها المقربون من ترامب لعكس نتيجة الانتخابات لصالحه.

وقالت إليس للمدعين العامين إن دان سكافينو، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض السابق لترامب، نفى مخاوفها من أن خيارات ترامب القانونية للطعن في الانتخابات أصبحت محدودة بشكل متزايد.

وكان ترامب و18 آخرين دفعوا ببراءتهم في أغسطس الماضي، من جميع التهم الموجهة إليهم في لائحة اتهام ابتزاز واسعة النطاق تتعلق بمحاولات مزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا.