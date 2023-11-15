روى سجين تفاصيل مؤثرة حدثت له ولعائلته نتيجه سيره في طريق المخدرات.

وقال السجين :”دمرت نفسي ودمرت بيتي، لي سنتين ماشفت ابني ولااعرف شكله، فقدت حاجات كثيرة”.

وأضاف ” كنت أمر بظروف مادية صعبة، عرض علي مبلغ مقابل إني أهرب المخدرات كنت على علم بها، بس احتياجي للمال خلاني ما أفكر في أضرار التهريب والمخدرات”.

وتابع ” قال لي شيل الشنطة زي ماهي، مفتحتهاش لكن كان فيها لحوم مجمدة وملابس، واتصل علي واحد عشان يستلمها وأنا كل اللي كان يهمني الفلوس “.

واستطرد” عندي ولد لي سنتين مشوفتوش مولود أول ما اتمسكت على طول، أنا دمرت نفسي ودمرت بيتي، وفقدت والدي جاه السكر بسببي وكذلك والدتي عملت كذا عملية “.