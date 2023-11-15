كشفت مصادر صحفية أن مسؤولي نادي الاتحاد استقروا على تعيين الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربا للفريق، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ذلك جاء بعد تصويت تم في اجتماع مجلس الإدارة على الاختيار بينه والإسباني لوبيتيغي.

ويُذكر أنه في حال تولى غاياردو تدريب الاتحاد ستكون هذه التجربة هي الثالثة في مشواره بعد تجربتين سابقتين مع ناسيونال الأوروغواياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وسيحضر غاياردو للمملكة بسمعة قوية بناها مع ريفر بليت الأرجنتيني الذي حقق معه 14 لقبًا على مدار 8 سنوات من مايو 2014 إلى نوفمبر 2022.