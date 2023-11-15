حذر المهندس التقني، عامر الخالدي من استخدام الأقفال الذكية للأبواب الخارجية للمنازل.
وأوضح عامر الخالدي، عبر برنامج “صباح السعودية” أنه من السهل اختراق بعض تلك الأبواب والدخول، فمن الأفضل أن تستخدم المفتاح للباب الخارجي للمنزل.
وفي السياق نفسه، أشار التقني إلى أن الأقفال الذكية تتميز بشفرات معقدة يصعب اختراقها.
"من الأفضل عدم استخدام الأقفال الذكية للأبواب الخارجية للمنازل"
عامر الخالدي – مهندس تقني#صباح_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/nXzs9qMSuW
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 15, 2023
"الأقفال الذكية تتميز بشفرات معقدة يصعب اختراقها".
عامر الخالدي – مهندس تقني#صباح_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/ZPKyysUnwp
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 15, 2023
أنت تناقض نفسك تقول إستخدامها للأبواب الخارجية يسهل اختراقها وإستخدامها للأبواب الداخلية يصعب إختراقها وتنصح بذلك