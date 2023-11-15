حذر المهندس التقني، عامر الخالدي من استخدام الأقفال الذكية للأبواب الخارجية للمنازل.

وأوضح عامر الخالدي، عبر برنامج “صباح السعودية” أنه من السهل اختراق بعض تلك الأبواب والدخول، فمن الأفضل أن تستخدم المفتاح للباب الخارجي للمنزل.

وفي السياق نفسه، أشار التقني إلى أن الأقفال الذكية تتميز بشفرات معقدة يصعب اختراقها.