أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن إطلاق مشروعين جديدين في ضاحيتي خيالا وسدايم بمدينة جدة، بإجمالي عدد وحدات يقدر بـ 759 وحدة سكنية، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة.

ووصلت المشاريع الجديدة التي أطلقتها الشركة العام الحالي 46 مشروعاً سكنياً في مختلف مناطق المملكة، لتضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواح و6 مجتمعات سكنية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة.