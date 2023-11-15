حسم نادي بوروسيا دورتموند الألماني ، الجدل بشأن انتقال لاعب خط الوسط جوليان براندت ، وذلك بعدما ترددت شائعات حول إمكانية انتقاله أو بيعه خلال الفترة المقبلة.

وقال سيبستيان كيل مدير الكرة بالنادي في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية ، “لم نمدد عقده في أبريل الماضي حتى 2026 من أجل لا شيء ، إنه جزء مهم للغاية من فريقنا ، لهذا فانتقاله ليس مطروحاً على الإطلاق” .

ووفقاً لوسائل الإعلام الإنجليزية ، فإن دورتموند تلقى عروضاً تفوق قيمتها الـ 50 مليون يورو للتعاقد مع براندت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، خاصة في رغبة كل من آرسنال ونيوكاسل بالتعاقد مع اللاعب .

ويُذكر أن براندت قد انتقل من ليفركوزن إلى دورتموند في 2019 في صفقة بلغت 25 مليون يورو ، بالإضافة إلى كونه واحداً من أفضل عناصر الفريق الذي يدربه المدير الفني إيدين تيرزيتش .