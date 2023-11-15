شبه ديفيد بيكهام المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي، التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه هدية للولايات المتحدة والدوري.

وقال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد السابق: عندما يخبرني أحدهم أنّ ليونيل ميسي يلعب مع إنتر ميامي، لا أستطيع أن أصدّق ذلك حتى الآن.

وأضاف بيكهام: بصفتي مالكًا، أنا فخور جدًا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق. كنا نعلم أن جلب ليو إلى الولايات المتحدة، وليس فقط إلى ميامي، كان بمثابة هدية للولايات المتحدة والدوري الأميركي لكرة القدم.

وتابع: لأن شخصًا مثله يغير قواعد اللعبة، فهو مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين. لهذا السبب أردنا ليو في الفريق. بالطبع، نريد أيضًا الفوز بالألقاب، لنكون أفضل فريق في البطولة. لكن أحد أسباب التعاقد معه هو أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبين في الولايات المتحدة.