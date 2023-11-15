قال وزير النقل، صالح الجاسر، إن قطار الحرمين الكهربائي أثبت فعاليته تشغيلياً وفنياً وهو الأسرع في الشرق الأوسط⁩.

وأكد أن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني تحقق مستهدفات الوزارة في الاستدامة البيئية ومواكبة التقنيات الحديثة في القطارات، وذلك بقناة “العربية”.

يذكر أن وزير النقل والخدمات اللوجستية وقف اليوم على سير تجارب القطار الهيدروجيني، التي تجريها الخطوط الحديدية السعودية “سار” بالرياض، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تطبيق التجارب التشغيلية على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجواءها، وذلك تمهيداً لدخولها الخدمة مستقبلاً.

وزير النقل صالح الجاسر لـ #العربية : إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني تحقق مستهدفاتنا في الاستدامة البيئية ومواكبة التقنيات الحديثة في القطارات

عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/6dgIyevYgg — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 15, 2023