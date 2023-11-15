أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات ، اليوم الأربعاء ، قرار تأديبي خاص بإيقاف لاعب رياضات القوة براء بو ، لمدة 4 سنوات ، بسبب المنشطات .

وقالت اللجنة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، ” فقد تنازل اللاعب عن حقه بحضور جلسة استماع وفتح وتدليل الهيئة ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفقًا للأنظمة الدولية” .

وأضافت : ” فقد تقرر إيقاف الرياضي براء بو لاعب رياضات القوة ، عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجيًا لمدة أربع سنوات” .

كما أوضحت بأن عينة اللاعب احتوت على عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها ، وأنه انتهك 2-1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات.