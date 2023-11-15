هطلت الأمطار على المسجد الحرام اليوم الأربعاء ، وسط أجواء إيمانية تضرع خلالها المعتمرون والطائفون بالدعاء إلى الله .
ووثق مقطع الفيديو هطول الأمطار في صحن الطواف بالمسجد الحرام ، ليبدأ زوار الحرم بالدعاء والتضرع إلى الله .
وفي وقت سابق ، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار غزيرة يُصاحبها جريان سيول وصواعق رعدية ونشاط في الرياح السطحية في كل من العاصمة المقدسة ، الجموم ،الكامل ،بحرة.
فيديو | وسط دعوات المصلين والطائفين.. أجواء إيمانية تحت المطر في المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/f2Gx2MyOgi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2023
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