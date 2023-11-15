هطلت الأمطار على المسجد الحرام اليوم الأربعاء ، وسط أجواء إيمانية تضرع خلالها المعتمرون والطائفون بالدعاء إلى الله .

ووثق مقطع الفيديو هطول الأمطار في صحن الطواف بالمسجد الحرام ، ليبدأ زوار الحرم بالدعاء والتضرع إلى الله .

وفي وقت سابق ، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار غزيرة يُصاحبها جريان سيول وصواعق رعدية ونشاط في الرياح السطحية في كل من العاصمة المقدسة ، الجموم ،الكامل ،بحرة.