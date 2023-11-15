تحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل لقاء منتخب باكستان غدًا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكذلك كأس آسيا 2027.

وقال المسحل في حديث لـ”وسائل الإعلام”: لا يوجد قائمة للمنتخب تصدر إلا يوجد عليها خلاف، والمدرب هو أكثر شخص حريص على انضمام لاعبين يترجمون أهدافه، ونحترم خيارات المدرب”.

وأضاف المسحل “نحن دائماً نحرص على اللعب في الملاعب التي تكون بدون مضمار مثل ملعب الفتح والجوهرة والأول بارك، حيث يكون الجماهير أقرب من أرض الملعب والمدربين يفضلون ذلك”.

وتابع المسحل “بعض اللاعبين لا يشاركون بعدد الدقائق المطلوبة.. وهناك تنسيق بين الجهاز الفني بالمنتخب والأجهزة في الأندية”.

وأردف “فراس ليس المهاجم الوحيد لدينا، صحيح يعد من أفضل المهاجمين ولكن القرار الأخير للمدرب”.