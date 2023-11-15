قال الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، إن تركيزهم الآن منصب على مواجهة الغد أمام باكستان، وبعدها سنأخذ التصفيات في كل مباراة على حدة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بشأن مواجهة منتخب باكستان ليوم غد، أن المنتخب الوطني لعب عدة مباريات قوية خلال الفترة الماضية، وأن هدفهم تجهيز المنتخب قبل استحقاق كاس آسيا بشكل مناسب.

وتابع :”اختيار الإحساء جاء لرغبتنا في اللعب بمناطق مختلفة من المملكة، وفيما يخص الجانب اللياقي هناك تنسيق مع الأندية لوضع حصص لياقية إضافية لرفع المعدل لدى جميع اللاعبين”.

وأكد أن الباب مفتوح للجميع للانضمام للمنتخب، لذا فضل خلال هذه المرحلة استدعاء اللاعبين الجاهزين تماما، متوقعا أن الوقت الآن مناسب لاستدعاء لاعبين جدد للمستقبل.